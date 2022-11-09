СМИ: Путин не поедет на саммит «Большой двадцатки»

Президент РФ Владимир Путин не поедет на индонезийский остров Бали, где с 15 по 16 ноября пройдет саммит «Большой двадцатки», передаёт агентство Bloomberg.

По данным его источника, вместо Путина на саммит отправится министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Драги заявил, что власти Индонезии исключили личное присутствие Путина на саммите G20

До этого президент Индонезии Джоко Видодо в интервью Financial Times заявил, что российский лидер Владимир Путин может не появиться на предстоящем саммите G20 на индонезийском острове Бали.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что до сих пор не определен формат участия Путина на саммите G20, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:BloombergИндонезияСергей ЛавровСаммит G20Владимир Путин
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