СМИ: Путин не поедет на саммит «Большой двадцатки»
Президент РФ Владимир Путин не поедет на индонезийский остров Бали, где с 15 по 16 ноября пройдет саммит «Большой двадцатки», передаёт агентство Bloomberg.
По данным его источника, вместо Путина на саммит отправится министр иностранных дел России Сергей Лавров.
До этого президент Индонезии Джоко Видодо в интервью Financial Times заявил, что российский лидер Владимир Путин может не появиться на предстоящем саммите G20 на индонезийском острове Бали.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что до сих пор не определен формат участия Путина на саммите G20, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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