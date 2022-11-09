СМИ: Путин не поедет на саммит «Большой двадцатки»

До этого президент Индонезии Джоко Видодо в интервью Financial Times заявил, что российский лидер Владимир Путин может не появиться на предстоящем саммите G20 на индонезийском острове Бали.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что до сих пор не определен формат участия Путина на саммите G20, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



