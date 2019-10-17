В посольстве ОАЭ объяснили машины ДПС в кортеже Путина
В посольстве России в Объединенных арабских эмиратах предположили, с чем может быть связано появление автомобилей с надписями «ДПС» во время визита президента РФ Владимира Путина в Абу-Даби.
Как рассказал РИА Новости представитель посольства, власти ОАЭ, вероятнее всего, хотели оказать дополнительный знак внимания российскому лидеру в рамках «теплого приема».
При этом делегации из России иного уровня обычно сопровождают автомобили без каких-либо специальных надписей, пишут «Известия».
Также во время визита истребители ВВС страны нарисовали в небе российской триколор, сообщает Ura.ru.
Перед прилетом в Абу-Даби Путин нанес визит в Саудовскую Аравию. По итогам подписано более 20 соглашений, в том числе хартия о долгосрочном сотрудничестве, сообщает РИА ФАН.
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