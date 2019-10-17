В посольстве ОАЭ объяснили машины ДПС в кортеже Путина

В посольстве России в Объединенных арабских эмиратах предположили, с чем может быть связано появление автомобилей с надписями «ДПС» во время визита президента РФ Владимира Путина в Абу-Даби.

Как рассказал РИА Новости представитель посольства, власти ОАЭ, вероятнее всего, хотели оказать дополнительный знак внимания российскому лидеру в рамках «теплого приема».