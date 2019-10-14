Только прагматика. Владимир Путин прибыл в Саудовскую Аравию

Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию, где у него запланированы переговоры с действующим саудовским королем Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом и с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом.

Это первый визит российского лидера в исламское государство с 2007 года. Тогда в Эр-Рияде Путин встречался с экс-королем страны Абдаллой бен Абдель-Азизом аль-Саудом.

Профессор кафедры Современного Востока РГГУ Григорий Косач в эфире НСН предположил, какие моменты станут ключевыми в повестке встречи политиков.

«Этот визит подстроен под график и короля, и российского президента, договоренность была по датам достигнута давно. На повестке дня - ситуация в Сирии, в зоне Персидского залива. Саудиты будут ставить вопрос об агрессивной политике Ирана. Будут обсуждаться экономические проекты, связанные с вложением российских капиталов в саудовскую экономику и наоборот. Также на повестке дня сотрудничество в области культуры. Так что тем для разговоров много», - рассказал востоковед.

В преддверии своего визита в Саудовскую Аравию президент России Владимир Путин дал интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic. Он поделился с журналистами своим видением ситуации на Ближнем Востоке, рассказал отношениях с международными партнерами и гонке вооружений. Основной посыл таков. Россия никогда не дружит с кем-то против кого-то: она развивает двусторонние отношения, но не создает союзы для борьбы.

«Владимир Путин в интервью телеканалам заявил, что Россия развивает прагматические отношения со странами, в том числе и с Саудовской Аравией. И Россию не очень волнует, что кто-то поехал в одну страну, и одновременно Путин принимал Рухани в Ереване», - отметил Косач.