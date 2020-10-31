В посольстве Франции призвали Россию осудить угрозы в адрес Республики

В посольстве Франции выразили глубокую обеспокоенность угрозами, которые звучат в России в адрес иностранной державы. Французские дипломаты призывают власти РФ выступить с официальным осуждением этих призывов, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Посольство Франции попросило усилить защиту представительств в России

Обращение французского дипведомство прозвучало на фоне протестов в России из-за высказываний президента Франции Эмманюэля Макрона об исламе и свободе слова. Третий день подряд около посольства Франции в Москве, недалеко от станции метро «Октябрьская» собираются протестующие.

Территорию рядом с иностранным дипведомством патрулирует российская полиция. Обстановка около посольства Франции спокойная, сообщает ТАСС.

Ранее три человека в четверг стали жертвами нападения мужчины с ножом в центре Ниццы, двое из них погибли непосредственно внутри базилики, в том числе священник. По данным СМИ, одна из жертв — женщина — была обезглавлена. Преступник был арестован муниципальной полицией. Мэр города Кристиан Эстрози уточнил, что произошедшее можно считать терактом.

В тот же день в Авиньоне при попытке нападения полиция застрелила вооруженного мужчину. Кроме того, полиция Лиона задержала мужчину с ножом, он также подозревается в подготовке нападения на церковь. Попытки террористических актов во Франции связывают с карикатурами сатирического журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.

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