В посольстве Чехии в России останутся работать пять дипломатов

По его словам, посольство в Москве «покинет вся политическая часть». Дипломаты должны покинуть Россию в течение 24 часов.

Напомним, 17 апреля МИД России объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер Ян Гамачек сообщили о высылке 18 сотрудников российского посольства в Чехии, которые, как считает чешская сторона, являются «офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ».

