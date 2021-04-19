В посольстве Чехии в России останутся работать пять дипломатов
После высылки из РФ двадцати сотрудников посольства Чехии в нем останутся работать только пять дипломатов, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу международного отдела администрации чешского президента Рудольфа Йиндрака.
По его словам, посольство в Москве «покинет вся политическая часть». Дипломаты должны покинуть Россию в течение 24 часов.
Напомним, 17 апреля МИД России объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер Ян Гамачек сообщили о высылке 18 сотрудников российского посольства в Чехии, которые, как считает чешская сторона, являются «офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ».
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