В Польше заявили о попытках спасти Европу от «Северного потока — 2»

Политик отметил, что строительство газопровода задерживалось на протяжении нескольких лет. Пшидач добавил, что президент России Владимир Путин будет использовать «Северный поток — 2» как метод давления на страны Восточной Европы.

Ранее оператор Nord Stream 2 AG заявил, что намерен завершить строительство всего газопровода в августе.

