В Польше заявили о попытках спасти Европу от «Северного потока — 2»

Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что страна препятствовала строительству газопровода «Северный поток — 2». Если бы не действия Польши, проект мог бы быть уже завершен, рассказал Пшидач Польскому радио.

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Политик отметил, что строительство газопровода задерживалось на протяжении нескольких лет. Пшидач добавил, что президент России Владимир Путин будет использовать «Северный поток — 2» как метод давления на страны Восточной Европы.

Ранее оператор Nord Stream 2 AG заявил, что намерен завершить строительство всего газопровода в августе.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:РоссияСеверный Поток-2Польша
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