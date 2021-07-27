В Польше заявили о попытках спасти Европу от «Северного потока — 2»
Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что страна препятствовала строительству газопровода «Северный поток — 2». Если бы не действия Польши, проект мог бы быть уже завершен, рассказал Пшидач Польскому радио.
Политик отметил, что строительство газопровода задерживалось на протяжении нескольких лет. Пшидач добавил, что президент России Владимир Путин будет использовать «Северный поток — 2» как метод давления на страны Восточной Европы.
Ранее оператор Nord Stream 2 AG заявил, что намерен завершить строительство всего газопровода в августе.
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