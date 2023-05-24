В Польше заявили о подготовке к перевороту в Белоруссии

Польша ведет подготовку к вооруженному перевороту на территории Белоруссии и будет поддерживать его военным путём. Об этом заявил экс-замминистра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью телеканалу Polsat.

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Своими словами польский военный подтвердил предположения белорусского лидера Александра Лукашенко о планах Запада вторгнуться на территорию Белоруссии для уничтожения страны.

Скшипчак подчеркнул, что имеет в виду именно войсковую операцию. По его словам, необходимо быть готовыми к поддержке войск, ведущих операцию против действующего президента Белоруссии.

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что Варшава не желает по политическим мотивам возобновлять железнодорожное сообщение с Минском. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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