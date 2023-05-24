В Польше заявили о подготовке к перевороту в Белоруссии

Своими словами польский военный подтвердил предположения белорусского лидера Александра Лукашенко о планах Запада вторгнуться на территорию Белоруссии для уничтожения страны.

Скшипчак подчеркнул, что имеет в виду именно войсковую операцию. По его словам, необходимо быть готовыми к поддержке войск, ведущих операцию против действующего президента Белоруссии.

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что Варшава не желает по политическим мотивам возобновлять железнодорожное сообщение с Минском. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

