В Белоруссии рассказали об учениях ракетчиков у границ с Польшей и Украиной
Один из зенитных ракетных дивизионов белорусского 115-го зенитного ракетного полка проводит тактическое учение на полигоне «Брестский». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Белоруссии.
Отмечается, что в рамках маневров командование приняло решение переместить дивизион в новый позиционный район.
«Военнослужащие своевременно прибыли ... развернули дивизион в боевое положение, заступили на боевое дежурство и отработали по авиации в качестве контрольных целей», — указали в военном ведомстве.
Ракетчики организовали взаимодействие с 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригадой и подразделениями радиоэлектронной борьбы.
По словам командира зенитного ракетного дивизиона, военные решали задачи в максимально приближенных к боевым условиях с воздействием диверсионно-разведывательных групп условного противника.
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