В Польше заявили, что Украина должна вступить в НАТО путем Финляндии и Швеции
Украине необходимо указать путь вступления в НАТО по примеру Финляндии и Швеции, заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач, передает Polska. Metropolia Warszawska.
Он отметил, что в Польше приветствуют вступление Украины, но не отрицают, что для этого нужны «правильные условия».
Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов накануне заявил, что саммит НАТО, который должен пройти в столице Литвы 11-12 июля, не удовлетворит ожидания украинцев.
В связи с этим венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир заявил «Радиоточке НСН», что предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе укрепит Россию в роли главного врага альянса, страны обсудят новую стратегию в сфере обороны. По его словам, украинский вопрос не станет «темой дня» саммита.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru