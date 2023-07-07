В Польше заявили, что Украина должна вступить в НАТО путем Финляндии и Швеции

Украине необходимо указать путь вступления в НАТО по примеру Финляндии и Швеции, заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач, передает Polska. Metropolia Warszawska.

Он отметил, что в Польше приветствуют вступление Украины, но не отрицают, что для этого нужны «правильные условия».

Саммит или апокалипсис? НАТО готовит отговорки для Киева и «план окружения» для Москвы

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов накануне заявил, что саммит НАТО, который должен пройти в столице Литвы 11-12 июля, не удовлетворит ожидания украинцев.

В связи с этим венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир заявил «Радиоточке НСН», что предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе укрепит Россию в роли главного врага альянса, страны обсудят новую стратегию в сфере обороны. По его словам, украинский вопрос не станет «темой дня» саммита.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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