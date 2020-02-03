В Польше задумались о мире с Россией после «победы» над ней

Глава польского МИД отметил, что Москве не удалось навязать миру «свое повествование истории». Одновременно с этим Чапутович заявил, что выступление президента России Владимира Путина во время его визита в Израиль в рамках Дня памяти жертв холокоста не носило «антипольского характера».

Министр добавил, что теперь стороны должны успокоить эмоции и нормализовать отношения, так как Россия и Польша, несмотря на различия, все равно остаются соседями.

На прошлой неделе замглавы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что Варшава имеет права требовать военных репараций с Москвы за ущерб, нанесенный Польше в годы Второй мировой войны.

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Яблонского прекратить «шаромыжничать».

