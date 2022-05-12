Кадыров прокомментировал нападение на посла РФ в Польше

Комментируя нападение на посла РФ в Польше Сергея Андреева, произошедшее в Варшаве, он отметил, что если бы подобный инцидент случился в Чечне, то его «обсуждал бы весь мир», включая ООН и НАТО, и «ввели бы санкции».

«Мы настроены очень жёстко, и мы просим президента заставить все государства, которые с нами не считаются, встать на колени. Польша, с послом где так поступают?. Что за демократия? Что за Европа? Почему не принимают меры? Это нарушение всех норм, по-моему», - возмутился Кадыров.

Ранее в Варшаве напали на посла РФ в Польше Сергея Андреева, его облили красной краской при попытке возложить венок на кладбище советских воинов.

