В Польше украинские женщины родили более 4,5 тысяч детей
Украинские женщины, прибывшие в Польшу с февраля текущего года, родили в стране более 4,5 тысяч детей. Такие данные привел замминистра здравоохранения Вальдемар Краска.
Ранее сообщалось, что с начала военной операции России на территории Украины в Польшу прибыли более 4,3 миллиона украинских граждан.
Военная операция России на территории Украины длится уже более семи месяцев. Путин в конце февраля назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.
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