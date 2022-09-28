В Польше украинские женщины родили более 4,5 тысяч детей

Украинские женщины, прибывшие в Польшу с февраля текущего года, родили в стране более 4,5 тысяч детей. Такие данные привел замминистра здравоохранения Вальдемар Краска.

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Ранее сообщалось, что с начала военной операции России на территории Украины в Польшу прибыли более 4,3 миллиона украинских граждан.

Военная операция России на территории Украины длится уже более семи месяцев. Путин в конце февраля назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаПольша
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