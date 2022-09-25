Польша отменила концерт основателя Pink Floyd из-за позиции по Украине

Концерт одного из основателей группы Pink Floyd Роджера Уотерса в Польше отменен по политическим причинам, сообщает РИА Новости.

Ранее 79-летний Уотерс выступал против поставок оружия Украине. Он также написал открытое письмо супруге украинского президента.

Организаторы концерта не объяснили причины такого решения. Сам Уотерс говорил, что не отменял концерт в Кракове.

Ранее сообщалось, что в Финляндии отменили сентябрьский концерт Вячеслава Бутусова.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МузыкантыКонцертПольша
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