Польша отменила концерт основателя Pink Floyd из-за позиции по Украине
25 сентября 202218:12
Концерт одного из основателей группы Pink Floyd Роджера Уотерса в Польше отменен по политическим причинам, сообщает РИА Новости.
Ранее 79-летний Уотерс выступал против поставок оружия Украине. Он также написал открытое письмо супруге украинского президента.
Организаторы концерта не объяснили причины такого решения. Сам Уотерс говорил, что не отменял концерт в Кракове.
Ранее сообщалось, что в Финляндии отменили сентябрьский концерт Вячеслава Бутусова.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru