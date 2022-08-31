В Польше считают, что Украина должна войти в ЕС в течение нескольких лет
Глава МИД Польши Збигнев Рау считает, что Украина должна войти в ЕС в течение нескольких лет. Об этом сообщает ТАСС.
По мнению Рау, Евросоюз уже имеет неудачный опыт в процессе принятия страны в сообщество с Западными Балканами. Он отметил, что этот процесс затянулся на десятилетия и позволяет сторонним странам оказывать на это влияние.
Министр также призвал поддерживать Украину не только в военной сфере, но в политической и экономической.
Ранее в феврале текущего года Украина подала заявку на вступление в ЕС и в июне получила статус кандидата в сообщество.
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