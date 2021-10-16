В Польше призвали ввести новые санкции из-за «агрессивных шагов» России
Польский институт международных исследований предложил Евросоюзу ввести новые антироссийские санкции из-за «агрессивной политики» Москвы. Об этом сообщает RT, ссылаясь на бюллетень организации.
Как отмечается в документе, ЕС необходимо «разработать варианты ответных мер в случае дальнейших враждебных действий российских властей» в свете «агрессивных шагов» РФ, направленных против стран Евросоюза «и соседних с ними территорий».
В польском институте считают, что наиболее эффективными стали бы санкции в банковской и энергетической сферах.
Кроме того, в Польше предлагают усилить поддержку гражданского общества в РФ посредством социальных сетей и дипломатических каналов, а также субсидировать местные СМИ и неправительственные организации.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,9 млн+32 196 / сут.
Умерли
221 тыс.+998 / сут.
Выздоровели
7,0 млн+22 268 / сут.
- В Польше призвали ввести новые санкции из-за «агрессивных шагов» России
- Три человека погибли в результате землетрясения на Бали
- Гинцбург рассказал о возможном названии детской вакцины от COVID-19
- В Албании обнаружили тела четырех российских туристов
- В Москве ликвидировали пожар в здании сборного пункта военкомата
- Премьер-министр Японии заявил о намерении встретиться с Байденом
- Экономист предупредила о росте цен на некоторые товары к концу года
- В субботу в Москве ожидается облачность и до 10 градусов тепла
- Доктор Мясников предупредил о камнеобразовании из-за синтетических витаминов
- Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в районе Курил
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru