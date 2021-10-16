В Польше призвали ввести новые санкции из-за «агрессивных шагов» России

Как отмечается в документе, ЕС необходимо «разработать варианты ответных мер в случае дальнейших враждебных действий российских властей» в свете «агрессивных шагов» РФ, направленных против стран Евросоюза «и соседних с ними территорий».

В польском институте считают, что наиболее эффективными стали бы санкции в банковской и энергетической сферах.

Кроме того, в Польше предлагают усилить поддержку гражданского общества в РФ посредством социальных сетей и дипломатических каналов, а также субсидировать местные СМИ и неправительственные организации.

