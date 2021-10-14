МИД: Россия ответит на расширение санкций Евросоюза
Москва ответит на расширение санкций со стороны Евросоюза в адрес России якобы за «подрыв независимости Украины», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, недружественный шаг со стороны ЕС не может остаться без ответа, подобные решения только усугубляют внутренний раскол украинского общества.
Захарова отметила, что подобные «санкционные игры» являются политическими и к праву не имеют никакого отношения.
Ранее СМИ сообщили о том, что США отказались от ввода санкций в отношении газопровода «Северный поток-2» в период президентства Джо Байдена.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,9 млн+28 717 / сут.
Умерли
219 тыс.+984 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+21 801 / сут.
- Минздрав попросил ушедших на пенсию врачей вернуться к работе
- Москалькова заявила о подготовке проекта о наказании за пытки в колониях
- Новак: «Северный поток – 2» будет готов для запуска в ближайшие дни
- В МИД России прокомментировали заявление Японии по Южным Курилам
- МИД: Россия ответит на расширение санкций Евросоюза
- Пресс-служба главы Хакасии назвала слухами сообщения о его возможной отставке
- В Рособрнадзоре предложили вернуть обязательный ЕГЭ по базовой математике
- В Пензенской области ввели QR-коды для посещения кафе и ресторанов
- Глава «Альянса врачей» получила год ограничения свободы по «санитарному» делу
- Названа дата пуска китайского пилотируемого корабля «Шэньчжоу-13»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru