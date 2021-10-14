МИД: Россия ответит на расширение санкций Евросоюза

Москва ответит на расширение санкций со стороны Евросоюза в адрес России якобы за «подрыв независимости Украины», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, недружественный шаг со стороны ЕС не может остаться без ответа, подобные решения только усугубляют внутренний раскол украинского общества.

Захарова отметила, что подобные «санкционные игры» являются политическими и к праву не имеют никакого отношения.

Ранее СМИ сообщили о том, что США отказались от ввода санкций в отношении газопровода «Северный поток-2» в период президентства Джо Байдена.

