По его словам, Еврокомиссия выделяла дополнительные средства для помощи беженцам при предыдущих миграционных кризисах.

Шефернакер добавил, что размер потраченных на украинских беженцев Варшавой средств во много раз превышает помощь, выделенную Евросоюзом. При этом конкретную цифру он называть отказался.

Ранее сообщалось, что поддержка Украины и ненависть к Москве привели Польшу к отчаянию. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

