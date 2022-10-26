В Польше приняли резолюцию о признании российских властей «террористическим режимом»
Верхняя палата парламента Польши приняла резолюцию, в которой российские власти названы «террористическим режимом», сообщает ТАСС.
Отмечается, что в голосовании приняли участие 85 сенаторов, которые поддержали документ, осуждающий действия России на Украине.
Кроме того, в парламентарии призвали оказать всемерную поддержку Международному уголовному суду, расследующему преступления на Украине.
Ранее власти Эстонии осудили вхождение новых территорий в состав России и признали российский режим террористическим, сообщает RT.
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