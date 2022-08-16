В Польше предрекли раскол между США и Евросоюзом из-за Украины
Разногласия между США и ключевыми странами Евросоюза из-за ситуации на Украине будут расти, а готовность европейских правительств «идти на жертвы» ради Киева — уменьшаться, считает политический эксперт Польского института международных отношений Даниэль Шелиговский. Об этом сообщает RT.
«Украине будет требоваться все большая и большая военная и финансовая поддержка от иностранных партнеров, и значение лидерской роли США лишь растет, но в то же время лагерь сторонников диалога во главе с Германией, Францией и Италией будет приобретать все большее влияние, оказывая давление на украинские власти с целью возобновления переговоров с Россией», — отмечается в докладе Шелиговского.
При этом НАТО отказалась от намерения победить или ослабить Россию, пишет Газета.ру. В Европе все чаще озвучивают точку зрения, что «именно России требуется помощь в преодолении сложившейся ситуации». Вместе с тем в Польше заявляют, что Украина должна получать больше западного оружия, чтобы не потерять оставшиеся территории.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru