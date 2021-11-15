В Польше предложили исключить Россию и Белоруссию из международных организаций

Как отметил политик в интервью изданию Polska Times, следовало бы усилить международное давление на российское и белорусское руководство.

«Я бы даже рассматривал возможность исключения двух этих стран из многих международных организаций, а также спортивных состязаний, которые для них важны», — приводит слова Глиньского ТАСС.

Ранее Варшава обвинила в миграционном кризисе власти Белоруссии. По мнению польской стороны, белорусское руководство намеренно привлекает в республику мигрантов, чтобы потом направить их на границу с Евросоюзом и дестабилизировать ситуацию в сообществе. Также в Польше считают, что к происходящему причастна Россия.

