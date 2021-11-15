В Польше предложили исключить Россию и Белоруссию из международных организаций

Россию и Белоруссию необходимо исключить из международных организаций и запретить их участие в спортивных состязаниях из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе. С таким заявлением выступил вице-премьер, министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский.

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Как отметил политик в интервью изданию Polska Times, следовало бы усилить международное давление на российское и белорусское руководство.

«Я бы даже рассматривал возможность исключения двух этих стран из многих международных организаций, а также спортивных состязаний, которые для них важны», — приводит слова Глиньского ТАСС.

Ранее Варшава обвинила в миграционном кризисе власти Белоруссии. По мнению польской стороны, белорусское руководство намеренно привлекает в республику мигрантов, чтобы потом направить их на границу с Евросоюзом и дестабилизировать ситуацию в сообществе. Также в Польше считают, что к происходящему причастна Россия.

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ФОТО: flickr.com
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