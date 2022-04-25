В Польше подтвердили передачу танков Украине
25 апреля 202220:59
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий подтвердил, что Польша передала Украине танки. Об этом сообщает ТАСС.
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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25 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru