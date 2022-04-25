В Польше подтвердили передачу танков Украине

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий подтвердил, что Польша передала Украине танки. Об этом сообщает ТАСС.

Чехия предоставит свои оружейные заводы для ремонта техники ВСУ

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

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ФОТО: РИА Новости
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