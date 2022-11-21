В Польше объяснили отказ Лаврову в участии в саммите ОБСЕ
Польша подтвердила отказ допустить министра иностранных дел России Сергея Лаврова к участию в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Об этом заявил замглавы польского МИД Павел Яблоньский в эфире Польского телевидения.
Ранее стало известно, что Варшава отказала Лаврову в участии в заседании СМИД ОБСЕ, которое пройдет в Лодзе 1-2 декабря. МИД России назвало решение польской стороны беспрецедентным, провокационным и несовместимым со статусом председателя ОБСЕ, отмечает телеканал «360». Кроме того, парламентариям из РФ отказали в визах для участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Варшаве 24-26 ноября, напоминает RT.
Как отметил Яблоньский, Россия «должна быть абсолютно максимально изолирована на всех международных площадках».
«Отсюда такое решение. Это встреча Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, то есть стран для которых важно, чтобы в Европе было безопасно, а Россия этому противодействует. У нее интересы, совершенно противоречащие всей организации», — считает замминистра.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 662 / сут.
Умерли
392 тыс.+55 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+4 164 / сут.
- В Крыму заявили, что ВСУ могут попасть на полуостров только в качестве военнопленных
- Мизулина призвала запретить в России платформы Twitch и Trovo
- Сына адвоката Астахова приговорили к 3,5 годам колонии за мошенничество
- Канье Уэст намерен снова баллотироваться в президенты США
- Производители иван-чая захотели купить активы Lipton в России
- Синоптики предупредили москвичей о дожде, ветре и гололедице во вторник
- Марочко: ВСУ перешли в глухую оборону под Артемовском и Соледаром
- США ускорят разработку гиперзвукового оружия из-за отставания от России
- Турция ускорила операцию на севере Сирии из-за утечки данных в США
- В Польше объяснили отказ Лаврову в участии в саммите ОБСЕ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru