В Польше объяснили отказ Лаврову в участии в саммите ОБСЕ

Польша подтвердила отказ допустить министра иностранных дел России Сергея Лаврова к участию в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Об этом заявил замглавы польского МИД Павел Яблоньский в эфире Польского телевидения.

МИД РФ: Отказ Польши Сергею Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ – провокационное решение

Ранее стало известно, что Варшава отказала Лаврову в участии в заседании СМИД ОБСЕ, которое пройдет в Лодзе 1-2 декабря. МИД России назвало решение польской стороны беспрецедентным, провокационным и несовместимым со статусом председателя ОБСЕ, отмечает телеканал «360». Кроме того, парламентариям из РФ отказали в визах для участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Варшаве 24-26 ноября, напоминает RT.

Как отметил Яблоньский, Россия «должна быть абсолютно максимально изолирована на всех международных площадках».

«Отсюда такое решение. Это встреча Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, то есть стран для которых важно, чтобы в Европе было безопасно, а Россия этому противодействует. У нее интересы, совершенно противоречащие всей организации», — считает замминистра.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПольшаОБСЕСергей Лавров
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