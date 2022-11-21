В Польше объяснили отказ Лаврову в участии в саммите ОБСЕ

Ранее стало известно, что Варшава отказала Лаврову в участии в заседании СМИД ОБСЕ, которое пройдет в Лодзе 1-2 декабря. МИД России назвало решение польской стороны беспрецедентным, провокационным и несовместимым со статусом председателя ОБСЕ, отмечает телеканал «360». Кроме того, парламентариям из РФ отказали в визах для участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Варшаве 24-26 ноября, напоминает RT.

Как отметил Яблоньский, Россия «должна быть абсолютно максимально изолирована на всех международных площадках».

«Отсюда такое решение. Это встреча Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, то есть стран для которых важно, чтобы в Европе было безопасно, а Россия этому противодействует. У нее интересы, совершенно противоречащие всей организации», — считает замминистра.

