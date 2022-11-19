МИД РФ: Отказ Польши Сергею Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ – провокационное решение

Решение Варшавы отказать главе российского МИДа Сергею Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в городе Лодзь 1-2 декабря является провокационным и беспрецедентным. Об этом сообщается в официальном аккаунте МИД РФ в Telegram в субботу, 19 ноября.

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В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что Польша приняла решение, не совместимое со статусом председателя организации. По мнению МИД РФ, Варшава нарушила правила процедуры ОБСЕ и заключения ее директивных органов, пишет Газета.ru.

«В течение всего года вместо укрепления ОБСЕ Варшава упоенно рушила ее основы, делала все что могла для эрозии основополагающей для Организации культуры консенсуса, стимулировала опасные центробежные тенденции», — отмечается в публикации МИД России.

В ведомстве уверены, что здравомыслящие политики придерживаются российской позиции о недопустимости подобных действий и дадут им соответствующую оценку. Дипведомство сообщило, что в пятницу направило соответствующий запрос всем государствам-участникам ОБСЕ.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава сенаторской части российской делегации Владимир Джабаров возмутился из-за отказа в визах российским парламентариям для участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Варшаве 24-26 ноября.

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ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
ТЕГИ:ПолитикаОБСЕПольшаМИД РФ
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