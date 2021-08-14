В Польше обвинили США в предательстве из-за «Северного потока-2»
Соглашение США и Германии о завершении строительства газопровода «Северный поток- 2» — очередное предательство союзников, считает независимый эксперт по энергетике Анджей Щенсняк.
В своей статье для польского издания Myśl Polska специалист отметил, что договоренности Вашингтона и Берлина вызвали огромное разочарование в Польше и на Украине.
«Нам каждый день твердили, стремясь укрепить нашу решимость в противодействии ему ("Северному потоку-2" — НСН) что мы, Польша, выступаем Давидом, сражающимся с Голиафом, ключевой силой сопротивления, а наш заокеанский союзник лишь помогает нам в нашей героической борьбе», — подчеркнул Щенсняк.
По мнению эксперта, Польша «ввязалась в многолетнюю войну на два фронта», победу в которой одержала Германия. Как отметил Щенсняк, США вели «массированный артобстрел российско-немецкого проекта, руководствуясь своими глобальными интересами». При этом Польша «играла вспомогательную роль», и стране это дорого обошлось с точки зрения экономических и политических интересов.
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