В Польше обвинили США в предательстве из-за «Северного потока-2»

В своей статье для польского издания Myśl Polska специалист отметил, что договоренности Вашингтона и Берлина вызвали огромное разочарование в Польше и на Украине.

«Нам каждый день твердили, стремясь укрепить нашу решимость в противодействии ему ("Северному потоку-2" — НСН) что мы, Польша, выступаем Давидом, сражающимся с Голиафом, ключевой силой сопротивления, а наш заокеанский союзник лишь помогает нам в нашей героической борьбе», — подчеркнул Щенсняк.

По мнению эксперта, Польша «ввязалась в многолетнюю войну на два фронта», победу в которой одержала Германия. Как отметил Щенсняк, США вели «массированный артобстрел российско-немецкого проекта, руководствуясь своими глобальными интересами». При этом Польша «играла вспомогательную роль», и стране это дорого обошлось с точки зрения экономических и политических интересов.

