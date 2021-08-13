В Бундестаге назвали дату ввода в эксплуатацию «Северного потока - 2»

По его словам, в Берлине ожидают введения трубопровода в эксплуатацию сразу после завершения его строительства, «до конца этого года». Как отметил депутат, «Северный поток - 2» является важнейшим компонентом надежных поставок природного газа в Германию.

Ранее депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин рассказал о «единственном реальном способе» остановить строительство газопровода «Северный поток — 2».

