В Бундестаге назвали дату ввода в эксплуатацию «Северного потока - 2»
Немецкий депутат Штеффен Котре сообщил о сроках введения российского проекта «Северный поток-2» в эксплуатацию, пишут «Известия».
По его словам, в Берлине ожидают введения трубопровода в эксплуатацию сразу после завершения его строительства, «до конца этого года». Как отметил депутат, «Северный поток - 2» является важнейшим компонентом надежных поставок природного газа в Германию.
Ранее депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин рассказал о «единственном реальном способе» остановить строительство газопровода «Северный поток — 2».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru