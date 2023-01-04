В Польше обвинили Германию в неуважении после отказа обсуждать репарации

Мулярчик раскритиковал решение ФРГ, указав, что в ответе МИД Германии на ноту Варшавы о репарациях за причиненный во время Второй мировой войны ущерб «нет юридической аргументации». Замглавы МИД отметил, что реакция Берлина показывает «абсолютно неуважительное отношение к Польше и полякам».

«Германия не проводит дружественную политику в отношении Польши, они хотят установить здесь свою сферу влияния и обращаться с Польшей как с вассалом», — заявил Мулярчик.

Дипломат пообещал интенсивно работать над вопросом репараций для Варшавы, отметив, что Берлин рано или поздно будет вынужден изменить точку зрения, пишет Газета.ру.

В октябре МИД Польши потребовал от ФРГ возмещения ущерба, нанесенного во Второй мировой войне, на сумму более 6 трлн злотых ($1,3-1,5 трлн), напоминает Ura.ru. Берлин ответил на требование в конце декабря, направив польской стороне ноту об отказе вести переговоры о компенсации ущерба.

