В Польше обвинили Германию в неуважении после отказа обсуждать репарации
Отказ Германии обсуждать с Польшей вопрос о репарациях говорит о неуважительном отношении Берлина к Варшаве и полякам. Об этом заявил замглавы польского МИД, уполномоченный правительства по вопросам компенсаций Аркадиуш Мулярчик в беседе с агентством PAP.
Мулярчик раскритиковал решение ФРГ, указав, что в ответе МИД Германии на ноту Варшавы о репарациях за причиненный во время Второй мировой войны ущерб «нет юридической аргументации». Замглавы МИД отметил, что реакция Берлина показывает «абсолютно неуважительное отношение к Польше и полякам».
«Германия не проводит дружественную политику в отношении Польши, они хотят установить здесь свою сферу влияния и обращаться с Польшей как с вассалом», — заявил Мулярчик.
Дипломат пообещал интенсивно работать над вопросом репараций для Варшавы, отметив, что Берлин рано или поздно будет вынужден изменить точку зрения, пишет Газета.ру.
В октябре МИД Польши потребовал от ФРГ возмещения ущерба, нанесенного во Второй мировой войне, на сумму более 6 трлн злотых ($1,3-1,5 трлн), напоминает Ura.ru. Берлин ответил на требование в конце декабря, направив польской стороне ноту об отказе вести переговоры о компенсации ущерба.
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