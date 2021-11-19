Четыре польских солдата пострадали из-за столкновений с мигрантами на границе
Официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская заявила, что в стычках с мигрантами на границе с Белоруссией пострадали четыре солдата, сообщает ТАСС.
По её словам, военнослужащие получили «мелкие повреждения из-за удара брошенными камнями». Кроме того, мигранты пытались ослепить польских силовиков ослепить лазерами.
«Кто-то из группы использовал слезоточивый газ», - добавила Михальская.
Ранее польская полиция в своём Twitter заявила, что во время столкновений с мигрантами на границе с Белоруссией получили ранения семеро польских полицейских.
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