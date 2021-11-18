Евросоюз отказался договариваться с Лукашенко о мигрантах

Евросоюз не будет договариваться с Белоруссией о дальнейшей судьбе мигрантов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря Еврокомиссии Петера Стано.

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Стано подчеркнул, что президент Белоруссии сам создал миграционный кризис, значит, он должен нести ответственность за судьбы беженцев, оказавшихся на границе. «Лукашенко привез этих людей в Белоруссию, солгав им, что они смогут с легкостью попасть в ЕС, и они находятся на территории Белоруссии», — заявил пресс-секретарь Еврокомиссии. Он также отметил, что Евросоюз поможет людям, которые «удерживаются белорусскими силами безопасности», вернуться на Родину.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко и исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель в ходе телефонных переговоров сошлись во мнении, что проблема беженцев должна быть вынесена на уровень Белоруссии и стран Евросоюза. Обе стороны должны были назначить уполномоченные лица, которые займутся разрешением ситуации с беженцами.

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Фото: gpk.gov.by
ТЕГИ:БелоруссияЕвросоюзМигранты
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