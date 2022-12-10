Ранее Еврокомиссия одобрила план восстановления экономики Польши, пострадавшей от пандемии коронавируса, на сумму более 35 млрд евро. Однако позже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Варшава получит средства только в случае реализации реформ, на которых настаивает ЕК.

Косьчиньский назвал такую политику Брюсселя предательством, подчеркнув, что ЕС не должен делать акцент на таких проблемах, когда продолжается конфликт на Украине.

«Сейчас не время для этого, так как идет борьба, и мы помогаем соседям в этой борьбе не за то, чтобы ЕС начал всаживать нож нам в спину», — указал экс-министр.

Кроме того, Косьчиньский раскритиковал Евросоюз за недостаточную гибкость: по мнению бывшего министра, официальные нормы сообщества оказались неэффективными из-за массового притока беженцев и роста цен на энергоносители.

