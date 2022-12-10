В Польше назвали «ножом в спину» отказ от финансирования со стороны ЕС
Евросоюз в разгар конфликта на Украине «вонзил нож в спину» Польше. Об этом заявил бывший польский министр финансов Тадеуш Косьчиньский в интервью британскому изданию The Daily Express.
Ранее Еврокомиссия одобрила план восстановления экономики Польши, пострадавшей от пандемии коронавируса, на сумму более 35 млрд евро. Однако позже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Варшава получит средства только в случае реализации реформ, на которых настаивает ЕК.
Косьчиньский назвал такую политику Брюсселя предательством, подчеркнув, что ЕС не должен делать акцент на таких проблемах, когда продолжается конфликт на Украине.
«Сейчас не время для этого, так как идет борьба, и мы помогаем соседям в этой борьбе не за то, чтобы ЕС начал всаживать нож нам в спину», — указал экс-министр.
Кроме того, Косьчиньский раскритиковал Евросоюз за недостаточную гибкость: по мнению бывшего министра, официальные нормы сообщества оказались неэффективными из-за массового притока беженцев и роста цен на энергоносители.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 465 / сут.
Умерли
393 тыс.+52 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 994 / сут.
- Столтенберг допустил перерастание украинского конфликта в войну между Россией и НАТО
- В МИД РФ рассказали о призывах к Грузии открыть второй фронт против России
- Сборная Аргентины по футболу вышла в полуфинал ЧМ-2022
- Небензя предупредил о правовых последствиях участия США в наведении украинского оружия
- СМИ: В Бельгии замглавы Европарламента задержали по делу о коррупции
- Путин допустил использование Россией американских наработок по обезоруживающему удару
- «Вкусвилл» сообщил об утечке ряда персональных данных клиентов
- СМИ: Премьер Индии отказался от ежегодной встречи с Путиным из-за Украины
- Пентагон сообщил о выделении Украине боеприпасов к HIMARS и систем противодействия БПЛА
- МИД: Россия подготовит ответ на очередные санкции ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru