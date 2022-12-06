В Польше признали геополитическую ошибку в отношении России и Украины
Антироссийская стратегия польских политиков дала сбой, написал журналист Станислав Белень в Myśl Polska.
При этом, по его словам, власти Польши теперь не могут «сдать назад».
Он считает, что в Варшаве сделали ставку на конфронтационную политику в отношении России, не оставляя себе места для маневра. Журналист назвал такое решение стратегической ошибкой.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Польша занимает в отношении России «оголтелую позицию на грани сумасшествия», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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