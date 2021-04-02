В Польше назвали ложными данные о ВМС страны в зоне «Северного потока-2»

Спецслужбы Польши назвали ложными сообщения о действиях военно-морских сил страны в зоне укладки газопровода «Северный поток-2».

Пойдут на таран? Вокруг «Северного потока-2» начались морские провокации

«Российский оператор "Северного потока-2" ложно обвинил Польшу в организации военных провокаций против трубопровода. Это русская пропаганда в лучшем виде» —написал пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарын в Twitter.

Кроме того, представитель спецслужб считает, что газопровод представляет собой «очень серьезные угрозы» национальной и энергетической безопасности Украины, Польши и стран Балтии.

Накануне компания-оператор строительства трубопровода Nord Stream 2 AG заявила о повышенной активности иностранных военных судов и авиации в районе проведения работ, сообщает Ura.ru. В частности, компания сообщила, что боевой корабль ВМС Польши и противолодочный самолет сил страны выполняли маневры на близком расстоянии от трубоукладочного судна «Фортуна».

Позже оперативное командование польских вооруженных сил заявило, что действия ВС соответствуют международному праву.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПровокацииТрубопроводПольшаСеверный Поток-2
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