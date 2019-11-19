В Польше назвали два сценария войны США и России

Предполагается, что первый из сценариев должен включать массированную атаку с использованием всех доступных средств. В том числе, речь идет о водородном и ядерном оружии. Ключевой задачей второго сценария станет экономическая изоляция и смена политического руководства, сообщает Ura.ru.

Как отмечает издание, в случае, если значимость России будет расти, то у Соединенных Штатов Америки останется единственный надежный союзник — Украина.

Ранее журналисты китайского издания Sohu отметили, что Россия способна уничтожить территорию США как минимум десять раз. Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский в эфире НСН заявил, что военный потенциал обеих стран не позволит войне между ними принять долгосрочный характер.

