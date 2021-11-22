«Только после Путина и Навального»: Лукашенко заявил о нежелании вести переговоры с Тихановской

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается вести переговоры как с белорусской оппозицией в целом, так и с ее лидером Светланой Тихановской. Об этом он заявил в беседе с британской корпорацией ВВС.

Основная причина такого решения, по его словам – пособничество оппозиционерки Западу.

«Вот как только Путин с Навальным сядут за стол переговоров, я мгновенно со Светланой [Тихановской] начну вести переговоры», - заявил Лукашенко, назвав Навального «предателем интересов России».

Президент Белоруссии также назвал оппозиционеров в своей стране предателями, с которыми он не намерен вести диалог.