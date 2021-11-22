«Только после Путина и Навального»: Лукашенко заявил о нежелании вести переговоры с Тихановской

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается вести переговоры как с белорусской оппозицией в целом, так и с ее лидером Светланой Тихановской. Об этом он заявил в беседе с британской корпорацией ВВС.

Основная причина такого решения, по его словам – пособничество оппозиционерки Западу.

«Вот как только Путин с Навальным сядут за стол переговоров, я мгновенно со Светланой [Тихановской] начну вести переговоры», - заявил Лукашенко, назвав Навального «предателем интересов России».

Президент Белоруссии также назвал оппозиционеров в своей стране предателями, с которыми он не намерен вести диалог.

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Ранее Sputnik Литва сообщал, что на ежегодное содержание Тихановской в стране уходит 400 тысяч евро.

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы. По официальным данным ЦИК, в них победил действующий лидер государства Александр Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская. Не признав результатов, она отправилась в Литву. Позже в Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с силовиками.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:РоссияОппозицияПереговорыБелоруссияАлександр Лукашенко
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