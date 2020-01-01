Польские евреи ответили Путину на «посла-антисемита»

Председатель Союзa еврейских общин в Польше Кларa Колодзейскa-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудриx высказали несогласие с позицией президентa России Владимира Путинa по поводу антисемитского настроя польского посла в нацистской Германии Юзефа Липского, которого российский лидер назвал «антисемитской свиньей и сволочью». Об этом информирует «РИА Новости» со ссылкой на Rzech Pospolita.

Как отметили в Союзе еврейских общин, Польша поддерживала эмиграцию 10% еврейского населения. При этом деятельность велась в сотрудничестве с сионистским движением. В свою очередь, Липский поддерживал евреев, изгнанных из нацистской Германии, поясняют Известия.

«В то время когда Третий Рейх изгнал тысячи польских евреев в 1938 году, дипломатические службы, в том числе лично посол Липский, предоставили поддержку. Обвинять его в антисемитизме, основанном на одном предложении, вырванном из контекста, крайне безответственно», — сказано в заявлении.

28 декабря посол РФ в Варшаве Сергей Андреев был вызван в МИД Польши в связи с высказываниями президента России Владимира Путина о поддержке Польшей антисемитской политики Германии в 1930-е годы.

Напомним, Владимир Путин 24 декабря в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны назвал сволочью и антисемитской свиньей представителя Польши в Германии Юзефа Липского за обещание, данное им в 1930-х годах, установить памятник Гитлеру, который предложил высылать евреев в Африку.

Идея о высылке евреев из стран Европы в Африку была озвучена Германией за несколько месяцев до начала Второй мировой войны. В донесении главе МИД Юзефу Беку по итогам встречи с Гитлером посол Польши в Германии Юзеф Липский писал, что «если Германия сделает это, нужно будет поставить Гитлеру памятник в Варшаве».

Путин в ходе большой пресс-конференции 19 декабря заявил, что его задела сентябрьская резолюция Европарламента «о важности сохранения исторической памяти». Президент РФ подчеркнул недопустимость попыток уравнять нацистскую Германию и СССР, Гитлера и Сталина.

Ранее вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России, раввин Зиновий Коган заявил в эфире НСН, что в возросшем антисемитизме в Европе можно заметить признаки надвигающегося на неё кризиса.

