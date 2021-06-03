Осужденный за шпионаж в РФ американец Уилан дважды просил о помиловании

Осужденный в России по обвинению в шпионаже Пол Уилан дважды обращался к президенту России Владимиру Путину с прошением о помиловании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на брата осужденного Дэвида Уилана.

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По словам Уилана, его брат не получил ответ на свое обращение, однако Пол Уилан "вряд ли признавал вину". По словам брата задержанного американца, требование признать свою вину де-факто требуется в большей части подобных случаев.

Дэвид Уилан отметил, что был бы очень удивлен, если бы его брат признал вину "в том, чего он не делал". Он также выразил надежду, что судьба его брата будет обсуждаться представителями госдепартамента США и МИД России. При этом у семьи американца нет надежды, что об Уилане будут говорить президенты обеих стран на российско-американском саммите в Женеве.


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ФОТО: РИА Новости//Владимир Песня
ТЕГИ:Российско-американские ОтношенияПомилованиеШпионаж
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