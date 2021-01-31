В Петербурге задержали нападавшего на бойца ОМОНа

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, ударившего бойца ОМОНа во время несогласованной акции на Пионерской площади. Об этом сообщает СУ СК России по Санкт-Петербургу.

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Следователи уточняют, что подозреваемый на незаконной акции 31 января на Пионерской площади бил кулаком в голову бойца ОМОНа, дополняет RT. Отмечается, что представитель сил правопорядка получил телесные повреждения.

Подозреваемого задержали в результате оперативных следственных действий.

«В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения», — цитируют «Известия» сообщение следственных органов.

Ранее в Москве мужчина с ножом пытался ранить сотрудника «Росгвардии». Его также задержали.

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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:Алексей НавальныйАкцииНападениеЗадержаниеОМОН
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