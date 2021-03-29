Пенсионерка из Крыма получила 12 лет колонии за шпионаж в пользу Украины

Севастопольский городской суд признал местную жительницу виновной в госизмене, сообщает пресс-служба суда.

В сообщении говорится, что женщину приговорили к 12 годам колонии с ограничением свободы на один год.

По данным следствия, Главное управление разведки Минобороны Украины привлекло к негласному сотрудничеству уроженку Бахчисарая 1955 года рождения, которая собирала информацию об отдельном авиаполке Черноморского флота, в том числе позывные, частоты, индексы радиостанций.

Ранее ФСБ РФ задержала в Крыму гражданина России, работающего на спецслужбы Украины, сообщает RT. Силовики отметили, что россиянин осуществлял на полуострове «фото и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей».

