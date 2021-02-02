В Петербурге проходит несанкционированный митинг в поддержку Навального
Стихийные протесты из-за замены условного приговора на реальный оппозиционеру Алексею Навальному проходят вечером 2 февраля в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Интерфакс.
Корреспондент агентства передает, что Петербургский штаб Навального после оглашения приговора разместил в социальных сетях призывы выходить на Невский проспект. После 21:30 протестующие начали собираться у Гостиного двора.
Активисты также направились в сторону Дворцовой площади, которую ранее перекрыли. Кроме того, в Петербурге закрыты две станции метро. Агентство сообщает о задержании нескольких десятков участников акции.
Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде постановил заменить Навальному условный срок на 3,5 года в колонии общего режима. Протестующие против данного решения проводят акции в центре Москвы, где такж проходят задержания.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+16 643 / сут.
Умерли
74 158+539 / сут.
Выздоровели
3,3 млн+22 372 / сут.
- Навального могут отправить в колонию в ЦФО
- В Петербурге проходит несанкционированный митинг в поддержку Навального
- Захарова заявила об участии шведского дипломата в акции протеста в РФ
- Главу «Альянса учителей» арестовали на 7 суток за призывы к протестам
- Instagram ввел функцию «недавно удаленное» для восстановления публикаций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru