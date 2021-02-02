В Петербурге проходит несанкционированный митинг в поддержку Навального

Корреспондент агентства передает, что Петербургский штаб Навального после оглашения приговора разместил в социальных сетях призывы выходить на Невский проспект. После 21:30 протестующие начали собираться у Гостиного двора.

Активисты также направились в сторону Дворцовой площади, которую ранее перекрыли. Кроме того, в Петербурге закрыты две станции метро. Агентство сообщает о задержании нескольких десятков участников акции.



Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде постановил заменить Навальному условный срок на 3,5 года в колонии общего режима. Протестующие против данного решения проводят акции в центре Москвы, где такж проходят задержания.