В Петербурге проходит несанкционированный митинг в поддержку Навального

Стихийные протесты из-за замены условного приговора на реальный оппозиционеру Алексею Навальному проходят вечером 2 февраля в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Интерфакс.

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Корреспондент агентства передает, что Петербургский штаб Навального после оглашения приговора разместил в социальных сетях призывы выходить на Невский проспект. После 21:30 протестующие начали собираться у Гостиного двора.

Активисты также направились в сторону Дворцовой площади, которую ранее перекрыли. Кроме того, в Петербурге закрыты две станции метро. Агентство сообщает о задержании нескольких десятков участников акции.

Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде постановил заменить Навальному условный срок на 3,5 года в колонии общего режима. Протестующие против данного решения проводят акции в центре Москвы, где такж проходят задержания.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкт-ПетербургАкции ПротестаАлексей Навальный
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