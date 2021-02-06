В Петербурге идут обыски из-за блокирования дорог во время несанкционированной акции
В рамках уголовного дела о препятствовании движению 23 января полиция Санкт-Петербурга проводит серию обысков. Известно о нескольких десятках проверок, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«Сегодня утром полиция возобновила серию обысков по уголовному делу о препятствовании движению, возбужденному после несанкционированного мероприятия в центре города 23 января. Следственные действия прошли по 30 адресам в Санкт-Петербурге», - уточнили в главке.
Правоохранители ищут и изымают предметы и документы, которые имеют доказательное значение для расследования.
«На текущий момент изъято большое количество портативной техники, агитационных материалов, в том числе направленных против высших органов госвласти», - сообщили в пресс-службе.
Также стало известно о том, что у 21-летнего гражданина изъята форма сотрудника полиции – в результате обыска по ранее возбужденному уголовному делу по статье 267 УК РФ. Силовики выясняют происхождение обмундирования.
Напомним, несанкционированные митинги прошли 23 и 31 января по всей России, а также 2 февраля в Москве и Санкт-Петербурге после того, как Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде фактически согласился с ходатайством ФСИН и постановил заменить Алексею Навальному условный срок на 3,5 года в колонии общего режима «за многократные нарушения испытательного срока». Многих участников акции в его поддержку в центре Москвы и Санкт-Петербурга также задержали.
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