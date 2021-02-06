В центре Петербурга полиция открыла движение
Автодороги в центре Санкт-Петербурга снова становятся доступными для пешеходов, автомобилистов и общественного транспорта. С улиц вокруг Невского проспекта уезжает дорожная и снегоуборочная техника, сообщает РИА Новости.
Полиция убирает металлические ограждения около арки Главного штаба со стороны Невского проспекта. Спецтехника освобождает временные стоянки на набережной реки Мойки набережной канала Грибоедова.
Напомним, утром в субботу стало известно, что полиция потребовала закрыть станции метрополитена «Невский проспект» и «Грибоедовская», начиная с 13:00. Через некоторое время открыли вестибюль «Грибоедовской», а спустя два часа – «Невского проспекта». Повышенные меры безопасности предприняты властями Петербурга несмотря на отсутствие заявлений сторонников оппозиционера Алексея Навального о проведении акций в его поддержку.
Напомним, несанкционированные митинги прошли 23 и 31 января по всей России, а также 2 февраля в Москве и Санкт-Петербурге после того, как Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде фактически согласился с ходатайством ФСИН и постановил заменить Алексею Навальному условный срок на 3,5 года в колонии общего режима «за многократные нарушения испытательного срока». Многих участников акции в его поддержку в центре Москвы и Санкт-Петербурга также задержали.
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