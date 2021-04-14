В Петербурге арестована координатор штаба Навального
В Петербурге по решению суда арестована координатор штаба Навального Ирина Фатьянова за нарушение правил проведения публичных мероприятий. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Октябрьский районный суд назначил Фатьяновой 10 суток ареста. Она обвинялась в административном правонарушении по статье 20.2 КоАП РФ «организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия».
Несанкционированные протестные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли 23 и 31 января, а также 2 февраля.
Навальный находится в колонии по решению суда. Он объявил голодовку в конце марта из-за отказа допустить к нему его врача для осмотра. 13 апреля он сообщил, что ему не дают читать книги, поэтому он собирается подать на колонию в суд.
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