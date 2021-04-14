В Петербурге арестована координатор штаба Навального

Отмечается, что Октябрьский районный суд назначил Фатьяновой 10 суток ареста. Она обвинялась в административном правонарушении по статье 20.2 КоАП РФ «организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия».

Несанкционированные протестные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли 23 и 31 января, а также 2 февраля.

Навальный находится в колонии по решению суда. Он объявил голодовку в конце марта из-за отказа допустить к нему его врача для осмотра. 13 апреля он сообщил, что ему не дают читать книги, поэтому он собирается подать на колонию в суд.



