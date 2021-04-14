В Петербурге арестована координатор штаба Навального

В Петербурге по решению суда арестована координатор штаба Навального Ирина Фатьянова за нарушение правил проведения публичных мероприятий. Об этом сообщает РИА Новости.

Защита Навального пожалуется на сотрудников колонии, выложивших видео с ним в сеть

Отмечается, что Октябрьский районный суд назначил Фатьяновой 10 суток ареста. Она обвинялась в административном правонарушении по статье 20.2 КоАП РФ «организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия».

Несанкционированные протестные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли 23 и 31 января, а также 2 февраля.

Навальный находится в колонии по решению суда. Он объявил голодовку в конце марта из-за отказа допустить к нему его врача для осмотра. 13 апреля он сообщил, что ему не дают читать книги, поэтому он собирается подать на колонию в суд.

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ФОТО: mos-gorsud.ru
ТЕГИ:Алексей Навальный
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