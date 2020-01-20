В Первомай – с обновленной Конституцией

Как следует из сообщения на сайте Кремля, документ подготовлен на основании рекомендаций, представленных рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию и включает в себя, в частности, такие изменения в Основной закон:

ограничение общего числа президентских сроков до двух;

запрет избираться в президенты лицам, когда-либо имевшим гражданство другого государства или вид на жительство в другой стране, либо постоянно проживающим на территории России менее 25 лет подряд;

запрет на гражданство других стран или вид на жительство в них для других высокопоставленных должностных лиц — губернаторов, депутатов Госдумы, сенаторов, министров;

предоставление Госдуме права утверждать премьер-министра, вице-премьеров и министров, а Совету Федерации — согласовывать кандидатуры руководителей силовых органов и прокуроров и снимать с должности по представлению президента судей;

установление минимального размера оплаты труда на уровне не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России, а также гарантии обязательной индексации пенсий, социальных пособий и иных социальных выплат.

Поправки в Конституцию не затронут ее фундаментальных основ, они призваны обеспечить развитие России как правового и социального государства при укреплении роли партий, регионов и гражданского общества, - пояснял Владимир Путин на первой встрече с членами рабочей группы. Действовать следует, сохраняя «стройность Конституции, единство ее правовой ткани», исходя из того, что «Конституция - это документ прямого действия, и все новации призваны укреплять и развивать ее потенциал», - сказал Путин.

Президентским законопроектом предусматривается, что предлагаемые изменения в Конституцию подлежат вынесению на общероссийское голосование. Как юридически будет оформлено решение о проведении голосования по внесению изменений в Конституцию, окончательно пока не определено, - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Равно как неизвестна и дата плебисцита.

Между тем, спекуляции относительно даты голосования по поправкам в Основной закон уже начались: наиболее вероятной датой голосования называется 12 апреля. Объяснения, правда, несколько странные: следующее воскресенье не подходит, поскольку на него выпадает в этом году Пасха. В качестве резервной даты рассматривается 26 апреля, - утверждает РБК. Ранее источник ТАСС в Совете Федерации также сообщал, что всероссийское голосование по поправкам в Конституцию планируется провести до 1 мая 2020 года. В самой рабочей группе преждевременное «назначение» даты голосования вызвало неприятие: так, входящая в ее состав председатель комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации Лилия Гумерова процитировала в интервью НСН сопредседателя рабочей группы Андрея Клишаса, «который очень просил СМИ не придумывать за членов рабочей группы какие-то даты».

