В Пентагоне заявили об угрозах со стороны России и Китая

Генерал-полковник Роберт Эшли, глава управления военной разведки Пентагона, заявил о том, что Россия может представлять угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной. Такое мнение он высказал в ходе Аспенского форума, отмечает ТАСС.

«В краткосрочной перспективе это Россия... несколько тысяч ядерных зарядов представляют собой экзистенциальную угрозу. Китайцы лидируют в экономическом плане. Это долгосрочное», — заявил Эшли.

Военный разведчик предупредил о непредсказуемой реакции стран, если какую-то из них «припереть к стенке», дополняет RT.

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