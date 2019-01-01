В Пентагоне заявили об угрозах со стороны России и Китая
Генерал-полковник Роберт Эшли, глава управления военной разведки Пентагона, заявил о том, что Россия может представлять угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной. Такое мнение он высказал в ходе Аспенского форума, отмечает ТАСС.
«В краткосрочной перспективе это Россия... несколько тысяч ядерных зарядов представляют собой экзистенциальную угрозу. Китайцы лидируют в экономическом плане. Это долгосрочное», — заявил Эшли.
Военный разведчик предупредил о непредсказуемой реакции стран, если какую-то из них «припереть к стенке», дополняет RT.
Ранее НСН назвала природу страха НАТО перед ЗРК С-400.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В Германии антироссийские санкции признали вредными для Европы
- МИД Украины поблагодарил российское посольство за карту с украинским Крымом
- Стало известно, почему украинский министр назвал указ Зеленского «цирком»
- Названы самые невостребованные профессии в России
- Украинский министр назвал указ Зеленского цирком