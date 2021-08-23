В Пентагоне заявили, что не координируют действия в Афганистане с талибами
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что координация действий американских военных в Афганистане с талибами, захватившими власть в стране, отсутствует. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Кирби, США не ведут совместные патрули с боевиками. Между тем, он отметил, что Пентагон поддерживает связь с «Талибаном» (террористическая организация, запрещена в РФ) по вопросу его нахождения в аэропорту Кабула.
В июле президент США Джо Байден объявил о выходе войск США из Афганистана. На фоне процесса вывода военных обострилось противостояние талибов и правительственных войск, и уже 15 августа радикалы объявили о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Планировалось, что американские войска покинут страну к 11 сентября. Однако позже Вашингтон заявил, что рассчитывает на завершение эвакуации к 31 августа.
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