В Пентагоне заявили, что не координируют действия в Афганистане с талибами

По словам Кирби, США не ведут совместные патрули с боевиками. Между тем, он отметил, что Пентагон поддерживает связь с «Талибаном» (террористическая организация, запрещена в РФ) по вопросу его нахождения в аэропорту Кабула.

В июле президент США Джо Байден объявил о выходе войск США из Афганистана. На фоне процесса вывода военных обострилось противостояние талибов и правительственных войск, и уже 15 августа радикалы объявили о взятии под контроль всей территории Афганистана.

Планировалось, что американские войска покинут страну к 11 сентября. Однако позже Вашингтон заявил, что рассчитывает на завершение эвакуации к 31 августа.



