Британская контрразведка предупреждает об угрозе нового «11 сентября»

Глава MI5 считает, что решение Вашингтона «приободрило и воодушевило» экстремистски настроенных исламистов. Маккалум полагает, террористы готовы перегруппироваться, чтобы реализовать более изощренные атаки.

«…Риск того, что они воссоздадут и снова поставят нас перед лицом хорошо разработанных сложных заговоров, с которыми мы столкнулись во время терактов 11 сентября и в последующие годы», — считает руководитель британской MI5.

Напомним, террористы группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) 11 сентября 2001 года захватили в США четыре пассажирских самолета. Два из них были направлены на самые высокие здания Нью-Йорка, башни Всемирного торгового центра, еще один — на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Кроме того, один авиалайнер направлялся к столице США, но разбился близ Шанксвилла. В результате терактов погибли 2 977 человек-граждан 90 государств, более 6 тысяч человек пострадали.

