Британская контрразведка предупреждает об угрозе нового «11 сентября»
Риск подготовки нового масштабного теракта, подобного произошедшему 11 сентября 2011 года, появился после вывода войск США из Афганистана. Об этом заявил глава британской контрразведки Кен Маккаллум в комментарии газете The Times.
Глава MI5 считает, что решение Вашингтона «приободрило и воодушевило» экстремистски настроенных исламистов. Маккалум полагает, террористы готовы перегруппироваться, чтобы реализовать более изощренные атаки.
«…Риск того, что они воссоздадут и снова поставят нас перед лицом хорошо разработанных сложных заговоров, с которыми мы столкнулись во время терактов 11 сентября и в последующие годы», — считает руководитель британской MI5.
Напомним, террористы группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) 11 сентября 2001 года захватили в США четыре пассажирских самолета. Два из них были направлены на самые высокие здания Нью-Йорка, башни Всемирного торгового центра, еще один — на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Кроме того, один авиалайнер направлялся к столице США, но разбился близ Шанксвилла. В результате терактов погибли 2 977 человек-граждан 90 государств, более 6 тысяч человек пострадали.
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