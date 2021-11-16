Минобороны показало на видео, что МКС не угрожают обломки спутника
Министерство обороны представило модель траектории движения фрагментов разрушенного спутника «Целина-Д». Видео появилось на сайте ведомства.
Специалисты графически показали, что обломки спутника не могли создать угрозу для Международной космической станции (МКС). «Объекты двигаются по орбитам с разным наклонением в разных плоскостях. МКС находится ниже фрагментов разрушения космического аппарата на 40-60 километров», — отмечается в сообщении Минобороны.
В Ведомстве подчеркнули, что информация о том, что обломки спутника угрожают МКС, неверна.
Ранее в Минобороны сообщили, что Россия успешно испытала противоспутниковую систему, поразив спутник «Целина-Д». Аппарат находился на орбите с 1982 года. В Госдепартаменте США назвали испытание «безрассудным» и подчеркнули, что обломки спутника сейчас могут угрожать космонавтам всех стран, которые находятся на МКС.
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