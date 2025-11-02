В Пентагоне объявили о готовности к действиям против Нигерии

По его словам, военное ведомство США готово к вмешательству в случае, если власти Нигерии не примут меры по защите граждан, передает RT.

Ранее Дональд Трамп заявил, что, если в Нигерии не прекратят убивать христиан, США могут приостановить всю помощь и сотрудничество с этой страной. В связи с этим политик поручил Пентагону подготовить возможные военные меры, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».