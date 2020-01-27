В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

Вопрос о продлении полномочий делегации из РФ будет обсуждаться в ассамблее в среду.

По словам главы российской делегации, вице-спикера Госдумы Петра Толстого, россияне покинут зимнюю сессию ПАСЕ, если её полномочия будут ущемлены, информирует ТАСС.

Представители России полностью восстановлены в правах в ПАСЕ с 26 июня. До этого их полномочия были ограничены из-за присоединения Крыма к России.

