В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

27 января 202015:43

Тридцать депутатов из пяти национальных делегаций поставили под вопрос полномочия делегации из России в Парламентской ассамблее Совета Европы. Их запрос передали в мониторинговую комиссию, которая представит доклад по этому вопросу, передает РИА Новости.

ПАСЕ отказалась изгонять Россию из-за Крыма

Вопрос о продлении полномочий делегации из РФ будет обсуждаться в ассамблее в среду.

По словам главы российской делегации, вице-спикера Госдумы Петра Толстого, россияне покинут зимнюю сессию ПАСЕ, если её полномочия будут ущемлены, информирует ТАСС.

Представители России полностью восстановлены в правах в ПАСЕ с 26 июня. До этого их полномочия были ограничены из-за присоединения Крыма к России.

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ФОТО: echrblog.blogspot.com/
ТЕГИ:ПАСЕПетр Толстой