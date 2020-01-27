В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Тридцать депутатов из пяти национальных делегаций поставили под вопрос полномочия делегации из России в Парламентской ассамблее Совета Европы. Их запрос передали в мониторинговую комиссию, которая представит доклад по этому вопросу, передает РИА Новости.
Вопрос о продлении полномочий делегации из РФ будет обсуждаться в ассамблее в среду.
По словам главы российской делегации, вице-спикера Госдумы Петра Толстого, россияне покинут зимнюю сессию ПАСЕ, если её полномочия будут ущемлены, информирует ТАСС.
Представители России полностью восстановлены в правах в ПАСЕ с 26 июня. До этого их полномочия были ограничены из-за присоединения Крыма к России.
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