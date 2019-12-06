ПАСЕ отказалась изгонять Россию из-за Крыма

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не захотела исключать российскую делегацию из-за включения Крыма в состав России. Этот момент зафиксирован в заключении Венецианской комиссии Совета Европы во время заседания в Венеции.

В документе, в частности, говорится о том, что ПАСЕ не должна подвергать сомнениям полномочия российских делегатов даже с учетом того, что они могли быть избраны в парламент с учетом голосов жителей Крыма.