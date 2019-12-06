ПАСЕ отказалась изгонять Россию из-за Крыма
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не захотела исключать российскую делегацию из-за включения Крыма в состав России. Этот момент зафиксирован в заключении Венецианской комиссии Совета Европы во время заседания в Венеции.
В документе, в частности, говорится о том, что ПАСЕ не должна подвергать сомнениям полномочия российских делегатов даже с учетом того, что они могли быть избраны в парламент с учетом голосов жителей Крыма.
Подчеркивается, что ПАСЕ не признает «аннексию» полуострова Россией, однако ассамблея не должна урезать полномочия «виновного государства».
После вхождения Крыма в состав России в 2014 года российская делегация в ПАСЕ была лишена полномочий. В 2017 году Москва, будучи крупнейшим вкладчиком ассамблеи, перестала переводить членские взносы.
Права делегации были восстановлены только в июне 2019 года, несмотря на возражения Украины, Словакии, Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии и Польши.
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