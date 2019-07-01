В ПАСЕ назвали Зеленского «невеждой»

Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев прокомментировал конфликт, который возник между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Министерства иностранных дел Павлом Климкиным.

В эфире «Радио НВ» он принял сторону Климкина, пишут argumenti.ru. По словам главы украинской делегации в ПАСЕ, в поведениях министра просматривается позиция «государственника», который не позволил сдать государственные интересы. Кроме того, сообщает RT. Арьев выступил с критикой в адрес Зеленского. Он отметил, что украинский президент занял позицию «невежды». Депутат отметил, что тот «пропустил такую вещь, которую глава украинской дипломатии просто не мог сделать».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил МИД страны в том, что ведомство не согласовало с ним ответную ноту в адрес России по освобождению моряков. Политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН назвал причины, по которым глава внешнеполитического ведомства Павел Климкин проигнорировал главу государства.

